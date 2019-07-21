» قبل مواجهة الزمالك.. الجونة يجدد تعاقده مع 4 لاعبين

21 يوليه 2019 - 05:49 م

جدد مسئولو نادي الجونة تعاقدهم مع 4 لاعبين رسميًا، وذلك قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم بالساعة الثامنة، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز.

وجدد الجونة تعاقده مع الرباعي محمد ناجي جدو والكاميروني جوناثان أنجويم وخالد صبحي ومحمد نادي.

وكان أعلن الجونة التشكيل الكامل لجهازه الفنى الجديد، بقيادة المدير الفنى الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، والذى سيتولى المهمة للموسم الجديد.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للجونة من الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش مدير فني، الصربي فلادان بيراسيفيتش «مساعد مدرب»،رضا شحاته «مدرب عام»، الإنجليزي ويل رويال «مدرب الأحمال»، هشام السيد «مدرب حراس مرمى»، عماد عابدين «مدرب» ووسام صفوت محلل أداء.