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التعليم" تعلن عن تشغيل 5 مدارس حكومية دولية العام الدراسي المقبل

الحياة السياسية

وزارة التعليم
وزارة التعليم

عصام الشربيني

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية.

جاء ذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

والمدارس الجديدة هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة".

وسيتم الإعلان عن طرق قبول المدرسين وذلك عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية على أن يتم عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تناسب العمل بالمدارس الدولية.

وسوف تعلن المدارس عن التقدم بمرحلة رياض الأطفال (KG1، KG2) وذلك بنظام ال IG.

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