"الأعلى للإعلام" : لا توجد رقابة على إصدار الصحف

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الرقابة على الإعلام

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إنه ليس هناك أي موقف مسبق من أي لون كان حتى إن المجلس لا يمكن أن يعرف ماذا سينشر غدًا في الصحف المصرية وأن كافة صور الرقابة في مصر رقابة بعدية أي بعد النشر.

وتابع مكرم، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الأفريقية الآن بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، قائلا: "نحن كجهاز للدولة نرصد كل ما يتعلق بمصر سواء في الداخل والخارج".

وردًا على سؤال لصحفي إفريقي حول قناة الجزيرة وما تبثه عن مصر قال رئيس الأعلى للإعلام: بخصوص قناة الجزيرة اسأل أحدًا في الشارع، إذا كان يستمع لها أو يهتم بها، فهي سقطت تمامًا في مصر وليس لها مستمعين، يمكن قبل ذلك نعم كانت محطة مسموعة من المصريين ومعظم العرب عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر في الخارج وليس في الداخل.


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