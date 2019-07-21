السفير البريطانى يعتذر لمصر

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السفير البريطانى جيفرى آدامز
السفير البريطانى جيفرى آدامز

وكالات

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تقدم السفير البريطانى بالقاهرة جيفرى آدامز، باعتذار للسلطات المصرية، على خلفية تعليق لندن رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولى لمدة 7 أيام.

وأعرب السفير البريطانى، خلال لقائه وزير الطيران المدنى يونس المصرى، عن اعتذاره عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكداً أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، على حد وصف البيان.

وأكد الجانبان "استمرار الجهود المشتركة، والعمل سويا لحل هذه المشكلة في أسرع وقت".

بدورها أعربت وزارة الطيران المدني لبريطانيا عن استيائها من قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها للقاهرة بشكل مؤقت.

وجاء في بيان للوزارة، أن الوزير يونس المصري التقى بديوان الوزار بالسفير البريطاني بالقاهرة جيفرى آدامز، وذلك على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.

وبحسب البيان، "أبدى الفريق يونس المصري استيائه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة".

كانت شركة الخطوط البريطانية قد أعلنت أمس السبت وقف رحلاتها لمصر لمدة سبعة أيام من دون تحديد سبب، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية وقف رحلاتها أمس السبت قبل أن تعود وتستأنفها اليوم الأحد.

ومن جانبها أعلنت شركة مصر للطيران، زيادة المقاعد على الرحلات المتوجهة لمطار هيثرو في انجلترا، وتسيير رحلة إضافية يومية لتعويض توقف الرحلات من الشركة البريطانية.


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