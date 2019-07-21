شروط «صلاح» تُعرقل انتقاله لريال مدريد

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الرياضة

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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشف موقع "دون بالون" الإسباني، عن الطلبات المادية للنجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنيمن أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب «صلاح» الحصول على 30 مليون يورو سنويًا، وهو ما سيجعله حال الموافقة على طلباته  الأعلى الأجراً فى نادى ريال مدريد، لاسيما أن النجم المصرى سيتفوق على الجناح الويلزى جاريث بيل الذى يتقاضى راتباً سنوياً يصل لـ17 مليون يورو.

وذكر موقع "دون بالون" أن زين الدين زيدان، المديرالفنى لنادى ريال مدريد، اقترح على فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح وساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف أن رئيس ريال مدريد دخل فى مفاوضات مع محمد صلاح، الذى طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، فى انتظار القرار النهائى، رغم معارضة بيريز لإتمام الصفقة بسبب طلبات "الفرعون" المادية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، فى وقت سابق، عن سعى نادى ليفربول لتمديد عقد النجم المصرى محمد صلاح موسما جديدا، والذى سيكون من خلاله أعلى اللاعبين حصدا للرواتب فى الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تخطط لتقديم عقد لمدة عام آخر، للنجم المصرى محمد صلاح، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعى يصل إلى 430 ألف إسترلينى أسبوعياً، و22.4 مليون إسترلينى سنويا.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على بطولة دورى أبطال اوروبا للمرة السادسة فى تاريخه بعدما سجل هدف ليفربول الأول فى شباك توتنهام بالمباراة النهائية التى أقيمت مطلع يونيو الماضى بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، والتى انتهت بفوز "الريدز" بهدفين دون مقابل.

كما حصل محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالى بعدما سجل 22 هدفاً.

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