» رسميًا.. طلاق هنا شيحا وأحمد فلوكس

21 يوليه 2019 - 03:33 م

أكدت الفنانة هنا شيحة صحة المعلومات المتداولة بشأن طلاقها مؤخرًا من الفنان احمد فلوكس،ذلك بعد أقل من عام على زواجهما حيث تم عقد القران وإعلان الخبر في أكتوبر 2018 الماضي.

وعلقت "شيحة" حول أنباء طلاقها من "فلوكس" قائلة: "محصلش نصيب وحدث الانفصال في هدوء تام".

يشار إلى أن "شيحة" تستعد لبدء تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث تجسد دور دارين التي تعمل "رسامة".