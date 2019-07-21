» رسميًا.. طلاق هنا شيحا وأحمد فلوكس

وكالات
أكدت الفنانة هنا شيحة صحة المعلومات المتداولة بشأن طلاقها مؤخرًا من الفنان احمد فلوكس،ذلك بعد أقل من عام على زواجهما حيث تم عقد القران وإعلان الخبر في أكتوبر 2018 الماضي.
وعلقت "شيحة" حول أنباء طلاقها من "فلوكس" قائلة: "محصلش نصيب وحدث الانفصال في هدوء تام".
يشار إلى أن "شيحة" تستعد لبدء تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث تجسد دور دارين التي تعمل "رسامة".
وعرض الجزء الثانى فى شهر سبتمبر الماضي ودارت أحداثه فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من هنا شيحة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل وتأليف عمرو ياسين.بعد نجاحها في الجزء الثاني.. هنا شيحة تستعد ل”نصيبي وقسمتك 3″
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