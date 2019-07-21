» المقرحي: مش هنقدر نوصل لحاجة دون توفر هذا الشيء

21 يوليه 2019 - 02:24 م





قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بتكريم أبناء الشهداء أثلج صدورهم وأدمع أعينهم على الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل مصر.



وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن منح الأوائل نوط الواجب من الطبقة الثانية حافز لجميع الطلبة على الاجتهاد، وأن يكونوا من ضمن هؤلاء.



وتابع أن وزير الداخلية أكد أننا نواجه إرهاب وراءه دول وأجهزة مخابرات وعصابات إرهابية مأجورة، وهذه التدريبات والمجهود الذي بذل لهؤلاء الطلاب الذين أصبحوا ضباط هو استثمار قوي في البشر، والذي يؤدي لنجاح الاستثمار الاقتصادي، فلا اقتصاد ولا سياحة أو نجاح بدون وجود أمن قوي يؤدي عمله على الوجه الأكمل، معقبًا: "مش هنقدر نوصل لحاجة إلا إذا توفر هذا الشيء".

