فضيحة بإيران.. اختفاء مليار يورو كانت مخصصة لهذا الأمر

21 يوليه 2019 - 01:47 م

كشف رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ في خطابه لوزراء الصناعة والزراعة والصحة العامة، اختفاء مليار يورو (1.12 مليار دولار) كانت مخصصة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية.

ووضح رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود فايزي؛ في خطابه ما حدث للواردات التي وعد بها أولئك الذين تلقوا العملة الأجنبية بسعر الصرف الحكومي.

وبسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية في السنوات الأخيرة، تخصص الحكومة الآن العملات الأجنبية بأسعار صرف أرخص لمستوردي الأدوية والمواد الغذائية والمواد الخام الحيوية وغيرها من السلع الأساسية التي تتم الموافقة عليها مسبقاً.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي في إيران: 42 ألف ريال مقابل الدولار، لكن السعر في السوق حام حول نحو 130 ألف ريال مقابل الدولار، في بداية شهر يوليو.

ويهدف السعر الرسمي إلى حماية المستهلكين الإيرانيين من القفزات المفاجئة الحادة في الأسعار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وبحسب سبق السعودية فقد أكد فايزي أن نحو 849 مليون يورو مخصصة لاستيراد "السلع الأساسية"، و130 مليون دولار أخرى مخصصة للأدوية، تم منحها لشركات، قد "اختفت".



واتهم 20 شركة بعدم استيراد البضائع التي تعهدت بإحضارها إلى البلاد بشكل قانوني.

كما أرسل رئيس مكتب الرئاسة الخطاب نفسه إلى البنك المركزي الإيراني، وطالب باتخاذ إجراء قانوني بشأن هذه القضية.