» أب يغتصب ابنته عدة مرات.. والأم تخشى الطلاق

21 يوليه 2019 - 01:25 م

أقدم أب على اغتصاب ابنته داخل شقته بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من محامى يفيد بمنعه فتاة من الانتحار، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار تحت تهديد السلاح.

وذكرت الفتاة فى التحقيقات أن والدها دائم التعدى عليها باستمرار وكانت أمها على علم بذلك، ولكنها خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها.

وأضافت الفتاة، أن والدها كان يقتحم غرفتها، ويعتدى عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح فى بعض الأوقات، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة أول مدينة نصر التى تولت التحقيق.