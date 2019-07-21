» كاظم الساهر يتغزل فى السعوديين: "يا كل العشق"

أشعل الفنان العراقي، كاظم الساهر، المملكة العربية السعودية، بحفلاته الغنائية، حيث أحيى ثاني حفلاته في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة، في الصالة الرياضية المغطاة.

وفي بدايةً الحفل اعتلى "الساهر" خشبة المسرح ضمن ترحيب وتفاعل كبيرين من الجمهور، الذي ظل طوال الحفل يتمايل على صوت وأنغام أغاني الساهر القديمة والجديدة.

وقد بدأ الساهر أولى وصلاته الغنائية بأغنية يا كل العشق، وعيد العشاق، وصغير وملعب، وعندما أخبر الساهر جمهوره بأنه يريد أن يغني "أكرهها"، صفق له بشكل كبير مرحّبًا بالأغنية.

كما غنى أيضًا العديد من أغانيه، مثل: "حنيّة، وتحكي جد، وأحبّيني بلا عقد، وأغازلك، ومدرسة الحب، وهل عندكِ شك، وأنا وليلى، وتقول أنسى، وأكون أو لا أكون".