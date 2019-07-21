  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
صبري

سمير صبري: "محرز" ينفذ مخطط الإخوان المسلمين

طيران

"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

الرئيس السيسي

ابنة شهيد: الرئيس قال لي كلامك لمس قلبي

بن سلمان

منحة 2.5 مليار ريال من "بن سلمان".. من المحظوظ

شيخ

تركي آل الشيخ يخوض معركة بسبب " بليغ حمدي"

ملك المغرب

حقيقة الخلافات العائلية بالقصر الملكي

الجيش المورتاني

بينهم ممثل شهير.. مهربون يقتحمون منطقة عسكرية

جماهير الجزائر

جسر جوى لنقل مناصرى "محاربى الصحراء"

تويتر

إجراء قاسٍ من «تويتر» ضد إيران

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "دا مش ممكن يحصل عندنا أبدًا"

"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

آخر الأخبار

طيران
طيران

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

«الطيران الألماني»: هذا هو موعد استئناف رحلاتنا إلى مصر

#

دعوى قضائية لمنع دخول "الدويلة" إلى مصر

#

تونس تنهي مغامرة مدغشقر وتتأهل لنصف النهائي القاري

#

«نيدفيد» يطير لألمانيا لإجراء جراحة في الركبة

ألمانيا

مطار

تراجعت شركة "لوفتهانزا" للخطوط الجوية الألمانية عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة، وأعلن هذا الخبر بعد إلغائها رحلة واحدة كان مقررًا إقلاعها من مطار فرانكفورت، مساء السبت.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» تعليق رحلاتها خلال الأيام السبعة المقبلة إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، وذكرت الشرطة البريطانية أنها اتخذت هذا القرار «كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم».

من جهته، أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أن السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقًا لرؤيتهما.

وقال إن الوزارة اتخذت خطة بتكبير الطرازات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا، لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، الذين سوف يتواجدون في المطار بسبب إلغاء رحلات الشركة.

أضاف، في تصريحات صحفية على خلفية وقف الرحلات، أن «المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقًا لقوانين الطيران المدني الدولية، بل وتطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيشات التي أشادت بالمستويات المقدمة، حيث يتم تنفيذ المعايير الدولية، ولا توجد أي معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات».

وأشار إلى أن السلطة ستتواصل مع شركة الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات، وما طبيعة المعلومات التى لديهم، والتي لم يصل إلى وزارة الطيران المدنى أي مخاطبات رسمية، إلا إخطار بوقف الرحلات فقط، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع مطار القاهرة الدولي استقبلت خلال الفترات الماضية آلاف من الجماهير الأفريقية، ومن مختلف دول العالم، وكذلك رؤساء دول حضروا مباريات كاس الأمم الأفريقية ولم يحدث أي شيء يعكر الإنجاز الكبير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود
» سيدة تفجر نفسها وتقتل 6 أشخاص
» احترس.. بكتيريا خطيرة بالبطيخ تصيبك بالتسمم
» "بطني واوا" تفتح النار على ممثلة شهيرة
» «عاشور» حكما للقاء الزمالك والجونة
» قرار جديد ضد قاتلة زوجها للعودة لأحضان عشيقها
» افتتاح أول جراج إلكتروني بـ«روكسي»
» متطرفون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
» عطل مفاجئ بمحطات المترو تجاه "المرج - حلوان"
» يشعل النار في زوجته..وتصل للمستشفى جثة هامدة
» بكلمات مؤثرة.. "زيدان" يقدم التهنئة لمنتخب الجزائر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود