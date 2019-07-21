تأجيل محاكمة 43 متهمًا بـ"كمين الواحات" لـ 28 يوليو

21 يوليه 2019 - 12:33 م

أجلت اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة2018 جنايات غرب العسكرية لجلسة 28 يوليو لتعذر احضار المتهمين .

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 43 متهما محبوسين على ذمة القضية واثنان هاربين، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبى الجنسية) فى قضية اتهامه بالاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية التى وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتى راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .



