» سيدة تفجر نفسها وتقتل 6 أشخاص

21 يوليه 2019 - 12:19 م

أقدمت إحدى السيدات على تفجير نفسها، شمال غرب باكستان، ما تسبب في مقتل ستة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة.

ووقع الهجوم عند مدخل مستشفى في قرية كوتلان سيدان الواقعة في محيط ديرة إسماعيل خان المدينة التي شهدت عددًا كبيرًا من الاعتداءات في أوج موجة العنف في باكستان، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال قائد شرطة المنطقة سليم رياض، إن الشرطة كانت تقوم بنقل جثماني شرطيين قتلهما متطرفون السبت عندما وقع انفجار.

وأضاف أن "انتحارية في الثامنة والعشرين من العمر وصلت مشيا وقامت بتفجير نفسها ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وأربعة مدنيين وجرح 13 شخصا آخرين". والجرحى هم ثمانية من الشرطة وخمسة مدنيين.