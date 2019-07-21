حقيقة الخلافات العائلية بالقصر الملكي

نفي القصر الملكي بالمغرب عدم صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود خلافات بين عاهل المغرب الملك محمد السادس وزوجته الأميرة للاسلمى.

وقال محامي القصر الملكي إيريك لوران موريتي، في بيان له: تلك الشائعات أنباء مغلوطة تحتمل خطورة قصوى على العائلة الملكية المغربية وترفضها بشدة .

وتابع محذراً: إنها تعد فعلاً محظوراً ومخالفاً للقانون وموجباً للمتابعة القضائية بتهمة التشهير.

وكانت مجلة ”غالا” الفرنسية قد ادعت أن هناك خلاف بين عاهل المغرب والسيدة الأولى للا سلمى وأنه يرفض تواجد طفليها معها ”ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة للا خديجة” خارج الوطن لخوفه من فرارها برفقتهما.