ابنة شهيد: الرئيس قال لي كلامك لمس قلبي

21 يوليه 2019 - 11:58 ص

أبدت دينا ابنة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي سعادتها بتخرج علاء شقيقها من كلية الشرطة، لكنها كانت تتمنى أن يحضر والدها هذا اليوم، لأن والدها كان ينتظر هذه اللحظة، معقبة: "دي أكتر أمنية والدي كان عايز يشوفها".

وكشفت "دينا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، تفاصيل حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، قائلة: "الرئيس قال لي كلامك وصل قلبي ولمسه، ومصر كلها هتقف جنبك، ومصر تحت أمرك".

وأضافت: " كل اللي كان مسيطر عليا، إن بابا اتحرم يحضر معانا لحظة تخرج أخويا، بس هو أكيد في مكان أفضل".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسئولين حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة أمس، وقد أطلق وزير الداخلية على الدفعة اسم الشهيد عمر القاضي.