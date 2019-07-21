بينهم ممثل شهير.. مهربون يقتحمون منطقة عسكرية

21 يوليه 2019 - 11:28 ص

تمكن الجيش الموريتاني، من إيقاف ستة موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب في منطقة الشكَّات، وهي منطقة عسكرية مُغلقة على الحدود مع الجزائر ومالي، في أقصى شمال شرقي موريتانيا.

وسبق أن منع الجيش دخول هذه المنطقة العسكرية المغلقة على المدنيين، وحذر من ذلك لأن مطاردات تحدث فيها مع المهربين، وكثيراً ما يختلط المهربون بالمنقبين في هذه المنطقة.

ونقل مراسل “صحراء ميديا” في تيرس الزمور، عن مصادر خاصة، قولها إن من بين الموقوفين الممثل الكوميدي المعروف خونه ولد فال، المشهور بتجسيد شخصية « كوص » في المسلسل الكوميدي « شيف وكوص ».

وقالت ذات المصادر إن الجيش سلم الموقوفين الستة إلى فرقة الدرك في منقطة « أكليب أندور »، والتي سترسلهم بدورها إلى فرقة الدرك في « أفديرك » بعد يومين استعدادا لمحاكمتهم.

وتوجه عشرات آلاف الموريتانيين إلى عمق الصحراء شمالي البلاد، من أجل التنقيب عن الذهب بوسائل تقليدية وبدائية، وذلك بسبب انتشار البطالة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وحاولت السلطات تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب من خلال استصدار رخص تسمح بالتنقيب في أماكن محددة، ولكنها منعت الولوج إلى العديد من المناطق، ولكن ذلك لم يوقف المنقبين الذين يتسللون للتنقيب فيها.