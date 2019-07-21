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تجارب تشغيلية في مطار" أبو ظبي" الجديد

عرب وعالم

مطار ابو ظبي الجديد
مطار ابو ظبي الجديد

متابعات - أمينة عبد العال

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تجرى حاليًا تجارب تشغيلية في مبنى المطار الجديد بأبو ظبي كخطوة مهمة على صعيد مراحل إنجاز المبنى وتعزيزًا للإجراءات ضمن برنامج الجاهزية التشغيلية، التي تضمنت محاكاة العمليات التشغيلية في المبنى شارك فيها مؤخرًا أكثر من 800 من متطوعي وموظفي العمليات والشركاء الإستراتيجيين فيما جرى الاختبار بالاستعانة بطائرتي "ايرباص" A330-300 وA330-200 تابعتين للاتحاد للطيران.

واختبرت الفرق المشاركة والمتطوّعون التشغيل التجريبي لمبنى المطار الجديد وفق عدد من السيناريوهات، شملت عمليات مغادرة وعبور ووصول المسافرين، حيث قام المتطوعون بإتمام إجراءات السفر التي تشمل تدقيق الجوازات والتدقيق الأمني، والجمارك والهجرة، وتسليم الأمتعة والاستعانة بخدمات المسافرين ومن ثم مغادرة المبنى، متيحة  لموظفي مطارات أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين الفرصة لتقييم العمليات المتعلقة بخدماتهم والتي تضم إجراءات السفر بالإضافة إلى خدمات التموين والتزود بالوقود وفحص الطائرة قبل الإقلاع.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن هذه التجربة تندرج في مسيرة استكمال مشروع مبنى المطار الجديد، حيث تم تقييم جاهزية المبنى والعمليات التشغيلية.

يشار إلى أنه جرى تصميم مبنى المطار الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 8500 مسافر في الساعة، ونظام مناولة للأمتعة يمكنه معالجة حوالي نصف مليون حقيبة في اليوم ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة.


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