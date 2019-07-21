ولي عهد أبو ظبي يصل إلى الصين

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الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي

متابعات - أمينة عبد العال

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مهربين.

الجيش الموريتاني

وصل الشيخ محمد بن زايد،  ولي عهد أبو ظبي، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية، اليوم الأحد.

ويُنتظر أن تشهد الزيارة مُباحثات بين ولي عهد أبو ظبي، والرئيس الصيني شي جين بينج، وكبار المسئولين الصينيين، لتعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات.

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