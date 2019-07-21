» يشعل النار في زوجته..وتصل للمستشفى جثة هامدة

21 يوليه 2019 - 10:49 ص

أشعل عامل النار فى زوجته بعد أن سكب عليها كمية من الوقود بسبب خلافات زوجية بينهما فى المنيا.

البداية عندما وردت معلومات للواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، من مستشفى المنيا العام، بوصول سيدة تدعى "ز. ر.ح"، 21 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية العوام، مصابة بحروق نارية بجميع أنحاء الجسم ولفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها للمستشفى.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى "ع . ر. ع" فلاح، ومقيم بذات القرية، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، قام على أثرها بسكب كمية من وقود البنزين عليها، وأشعل بها النيران، وتوفثيت فور وصولها للمستشفى متأثرة بنسبة حروق كبيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.