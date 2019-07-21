انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوى.. والأطباء يغادرون إلى منازلهم

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مستشفى بلطيم

مستشفى بلطيم المركزي

محاكمة الاطباء

انقطاع الكهرباء عن مستشفى

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 30 متهماً من العاملين بمستشفى بلطيم المركزي للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم حيال انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ما كان من شأنه تعريض حياة المرضى المترددين على الوحدة للخطر الجسيم، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا جميعاً بمغادرة مقر عملهم في ذلك اليوم تاركين طاقم التمريض بمفرده للتعامل مع الوضع الذي كان يشكل خطورة بالغة على أرواح المرضى.

وشملت أسماء المتهمين كلا من مدير مستشفى بلطيم المركزي ومسئول الصيانة بمستشفى بلطيم المركزي وعشرين طبيبت بمستشفى بلطيم المركزي وأربعة أطباء أسنان بمستشفى بلطيم المركزي وأربعة صيادلة بمستشفى بلطيم المركزي

وقد باشرت نيابة بلطيم تحقيقاتها في القضية رقم 157 لسنة 2018 بمعرفة محمد الشافعي وكيل النيابة تحت إشراف  المستشار محمد صبحي  مدير النيابة ،  بناءً على اتصال تليفوني عاجل من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ يوم 31 / 3 / 2018 المتضمن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي ، وقام على الفور فريق تحقيق برئاسة المستشار/ محمد صبحي بالانتقال للمستشفى في نفس اليوم الساعة 1،45 دقيقة  تقريباً وتبين من معاينة النيابة أن وحدة الغسيل الكلوي بها عدد كبير من المرضى يقومون بعملية الغسيل عن طريق تشغيل مولد كهربائي نظراً لانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل ، ومغادرة كافة المتهمين للمستشفى.

وكشفت التحقيقات عن أنه قد سبق وتم إخطار مدير المستشفى الساعة 9.55 دقيقة صباحاً بانقطاع التيار الكهربائي وذلك بإشارة واردة له من مجلس المدينة وقام بالتأشير عليها لمسؤول الصيانة لسرعة عمل اللازم إلا أن مسؤول الصيانة بالمستشفى -المتهم الثاني - لم يقم باتخاذ إجراءات تجهيز ديزل المستشفى  -مولد كهربائي - للتشغيل بمناسبة انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى  وذلك من الساعة العاشرة صباحاً فور إخطار مدير المستشفى له بذلك حتى انقطاع الكهرباء الساعة الحادية عشر بعد الاستعانة ببطارية من أحد المواطنين  مما كان من شأنه تعريض حياة المرضى للخطر إذ إنه لا يجوز انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوي دقيقة واحدة، إذ أن عملية الغسيل تتم عن طريق أجهزة تقوم بغسيل دم المريض عن طريق سحبه في الجهاز بواسطة خراطيم ثم تقوم بإعادته مرة اخري له وحال انقطاع التيار الكهربائي توقف الجهاز وتم إرجاع الدم يدويا بمعرفة مشرفات التمريض لولا جهودهم لحدثت وفيات، كما أن الساعات المقررة للغسيل في الفترة الصباحية هي من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وهذا الانقطاع أدى لنقص عدد الساعات المقررة للغسيل بمقدار ساعة ونصف تقريبا  إذ أن انقاص عدد ساعات الغسيل يؤدي إلي أضرار بالغة على المريض.

كما كشفت التحقيقات عدم وجود طبيب متخصص بوحدة الغسيل الكلوي  لكي يتخذ اللازم حيال نقص عدد ساعات الغسيل للمرضى والتقرير نحو عرضهم على مستشفى أخرى لاستكمال العلاج وعدم اتخاذ مدير المستشفى – المتهم الأول - الإجراءات حيال توفير طبيب مختص بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي حال إبلاغ إحدى الطبيبات بإجازة مرضي في 22 / 3 / 2018  وهو ما ترتب عليه خلو الوحده من طبيب مختص يوم الواقعة الماثلة.

 وأن المذكور - مدير المستشفى - ومعه كافة المتهمين قد قاموا بمغادرة مقر عملهم دون إذن أو مبرر قانوني في يوم انقطاع التيار الكهربائي 31 / 3 / 2018 تاركين المستشفى رغم خطورة الوضع على حياة المرضى.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وبعرض الاوراق على فرع الدعوى التأديبية بطنطا ، أعدت المستشارة / علياء الحلاج - عضو الفرع بإشراف السيد المستشار / عبد الله فتوح - مدير فرع الدعوى التأديبية مذكرة بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة، ولا يفوت النيابة هنا التنويه للدور المشرف الذي قام به طاقم التمريض واللائي قمن بالعمل بشكل يدوي متواصل طوال فترة انقطاع التيار الكهربي متحملين سلامة كل المرضى المتواجدين لإجراء الغسيل الكلوي والذي كان العامل الأساسي في عدم وقوع أية خسائر بشرية جراء ذلك الإهمال.


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