» افتتاح أول جراج إلكتروني بـ«روكسي»

21 يوليه 2019 - 10:35 ص

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسي والذى يعتمد فى استخدامه على التطبيقات التكنولوجية، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.

ويأتى افتتاح المرحلة الأولى بعد أن انتهت المحافظة من عمليات التجهيزات الخاصة بتلك المرحلة، والتى تسع ما يقرب من 908 سيارات تقريبًا وبتكلفة 250 مليون جنيه، تنفذها شركة متخصصة بنظام حق الانتفاع ومساحتها 5000 متر مربع على 4 أدوار.

وقامت المحافظة بعمليات إعادة تأهيل وتخطيط المنطقة الملاصقة للجراج من رصف وتطوير الشوارع وتعديل الأرصفة وتخطيط الشوارع وتطوير الإنارة للتناسب وعمليات التشغيل.

وتبنت المحافظة فكرة تشغيل سيارات كهربائية لنقل المواطنين من الجراج إلى المناطق القريبة منه على غرار افتتاح جراج التحرير للتسهيل عليهم وتشجيعهم لاستخدام الجراج.

ويعد الجراج إحدى آليات المساهمة فى القضاء على انتظار السيارات بميدان روكسى والشوارع المحيطة به، خاصة أنه يعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا دون الاعتماد على العنصر البشرى، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان، حيث إن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق.