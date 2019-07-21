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الزمالك يواجه الجونة تحت شعار " لا بديل عن الفوز"

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يستضيف فريق الجونة نظيره الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك المباراة رافع شعار لا بديل عن الفوز، فى ظل  سعيه للحفاظ على أمله في المنافسة على الدوري.

ويستعيد الزمالك جهود فرجانى ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، بينما يفتقد الأبيض لخدمات مصطفى فتحي لخضوعه لتدريبات تأهيلية بعد عودته من الإصابة وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود كهربا الهارب في تركيا.


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