رجل أعمال شهير: حياتي مرعبة وعايش في "الحمام"

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كشف رجل الأعمال أشرف السعد، والمقيم بلندن منذ 21 عامًا، عن مروره بأزمة صحية، مؤكدًا أنه يعاني من مرض يجعله دائمًا مقيمًا بـ"الحمام" حسب تعبيره.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر": "بقالي سنين كل يوم والتاني عملية ومستشفى ودكاترة لكن موضوع استئصال جزء من البروستاتا ده موضوع صعب جدًا وربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب".

وأضاف: "حياتي ضنك وعايش تقريبا فى الحمام وكمية دم مرعبة والغريبة الطبيب قالي سأظل هكذا أكثر من شهر وأصبحت خارج نطاق التركيز والأمر كله لله وحده".

وقد تفاعل الكثير من رواد تويتر حول تغريده السعد، حيث قال محمد السيد: "الحمد لله هذا تطهير بإذن لله لعل الله أراد أن يبتليك فيعود بك إليه ويبعدك قليلا عن الدنيا فتدعيه ويأجرك وتصبر ويأجرك الأمر كله خير أخي أشرف".

وأضاف أخر: "طهورا وكفارة إن شاء لله وكل ألم بأجره بإذن الله".

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