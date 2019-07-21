  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:15 ص
بحث متقدم
لبنى

ضيفة لبنى عسل تبكيها على الهواء

حماس وايران

وفد مفاجئ لحماس بطهران.. ما الأسباب

أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

ماذا قال "قرقاش" عن التحالف العربي في اليمن

اول راقصة بالية محجبة

أول راقصة باليه محجبة: الحجاب للجسد وليس "الموهبة"

سيارة

صادم.. محل تجاري شهير يتحفظ على سيارات زبائنه

دولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

بالفيديو.. محمد بركات: اتبست 20 ألف بوسة

شاهد .. كابوس "جمال بلماضي" الذي صنعه محمد بركات

جمال بلماضي

مدرب مصر السابق يحرج "بلماضي": لن أنسى لك واقعة "المسامير"

الخطوط الألمانية

الخطوط الألمانية تفجر مفاجأة مدوية عن وقف رحلاتها لمصر

ساويرس

تعليق ناري من ساويرس على وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

تصادم طائرتين بمطار أمريكي

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

تصادم طائرة بسيارة في مطار القاهرة

#

ضبط راكب ألماني حاول تهريب 26 قطعة أثرية

حماس

إيران

طهران

اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة ساوث ويست إيرلاينز، على مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأمريكية.

المتحدث باسم الشركة، قال إن جناح رحلة ساوث ويست 1555 الجوية المتجهة إلى سانت لويس اصطدم خلال دفع الطائرة بجناح رحلة ساوث ويست رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا.

وأضاف في بيان صادر عنه، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء التصادم الذي وقع مساء السبت.

وقالت الشركة إنه تقرر إخراج الطائرتين من الخدمة للتقييم،  مع استمرار رحلات ساوث ويست إلى الوجهات المحددة باستخدام طائرات جديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح
» تصادم طائرتين بمطار أمريكي
» كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد
» قصة المصري الذي أصبح بطلا في الإمارات
» مدرب مصر السابق يشتبك مع "إبراهيموفيتش" .. لماذا؟
» مدرب مصر السابق: لا تنسوا أن تسموا على صلاح قبل ذبحه
» الموت يفجع بطل فيلم "الكنز"
» مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن وقف بريطانيا رحلاتها لمصر
» انهيار فنان كبير عند الحديث عن زوجته الراحلة
» كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»
» ترامب يغرد من جديد ويثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود