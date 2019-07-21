وفد مفاجئ لحماس بطهران.. ما الأسباب

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حماس وايران

متابعات - أمينة عبد العال

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استقبلت العاصمة الإيرانية طهران، وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" الفلسطينية، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وذكرت مواقع تابعة للحركة، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسئولين الإيرانيين.

كما يضم الوفد قيادات من الحركة، منهم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي.

وقد صرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أمس السبت، في تصريحات إعلامية، بأن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران، معربا عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة "نتائج مهمة".

وكان رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، تحدث في تصريحات تلفزيونية عن متانة العلاقة بين حماس وإيران وقال إنها لم تنقطع أبدا، وإنها علاقات مستمرة تاريخيا ومتينة.

وقال إن "إيران اليوم تتعرض لحصار أميركي، وبالتالي فإن من واجب كل قوة محبة للسلام وكل قوة مناهضة للسياسة الأميركية أن تقف إلى جانب إيران" حسب تعبيره.


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