» ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح

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متابعات-علا خطاب

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الحياة

لبنى عسل

راندا محمود

في حادثة مروعة، تعرض فنان صيني مشهور للقتل على خشبة المسرح أمام الجماهير في إطار جولة دعائية له.

ورصد فيديو لحظة صعود رجل مثير للريبة إلى المسرح الذي يقف عليه الممثل والمنتج الصيني سيمون يام، ومن ثم أخرج سلاح وانقض عليه.

وتعرض الممثل الشهير إلى الإصابة ولكنه الآن بحالة جيدة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية المعتدي أو سبب الاعتداء.

وجاء ذلك خلال جولة دعائية كان يقوم بها سيمون يام في مدينة زونغشان في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.


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