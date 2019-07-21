  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:14 ص
بحث متقدم
لبني عسل

ضيفة لبنى عسل تبكيها على الهواء

حماس وايران

وفد مفاجئ لحماس بطهران.. ما الأسباب

أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

ماذا قال "قرقاش" عن التحالف العربي في اليمن

اول راقصة بالية محجبة

أول راقصة باليه محجبة: الحجاب للجسد وليس "الموهبة"

سيارة

صادم.. محل تجاري شهير يتحفظ على سيارات زبائنه

دولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

بالفيديو.. محمد بركات: اتبست 20 ألف بوسة

شاهد .. كابوس "جمال بلماضي" الذي صنعه محمد بركات

جمال بلماضي

مدرب مصر السابق يحرج "بلماضي": لن أنسى لك واقعة "المسامير"

الخطوط الألمانية

الخطوط الألمانية تفجر مفاجأة مدوية عن وقف رحلاتها لمصر

ساويرس

تعليق ناري من ساويرس على وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

ماذا قال "قرقاش" عن التحالف العربي في اليمن

الحياة السياسية

أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

التحالف: سنقدم أدلة دامغة على استهداف الحوثي سفن

#

إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" كانت باتجاه السعودية

#

"التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

#

الحوثي" تزعم استهداف مطار سعودي.. و"التحالف" يعلن اعتراض طائرة

صرح أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، بأن ‏التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة ودولة الإمارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب.

وأضاف، اليوم الأحد، أنور قرقاش، أن التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية، مضيفًا: "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك".

وتابع: "وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الإستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الإستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح
» تصادم طائرتين بمطار أمريكي
» كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد
» قصة المصري الذي أصبح بطلا في الإمارات
» مدرب مصر السابق يشتبك مع "إبراهيموفيتش" .. لماذا؟
» مدرب مصر السابق: لا تنسوا أن تسموا على صلاح قبل ذبحه
» الموت يفجع بطل فيلم "الكنز"
» مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن وقف بريطانيا رحلاتها لمصر
» انهيار فنان كبير عند الحديث عن زوجته الراحلة
» كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»
» ترامب يغرد من جديد ويثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود