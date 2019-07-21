» مدرب مصر السابق: لا تنسوا أن تسموا على صلاح قبل ذبحه

21 يوليه 2019 - 07:11 ص

علق محسن صالح - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - على فشل السنغال في الفوز بكأس الأمم الأفريقية رغم امتلاكها للنجم ساديو ماني.



وقال "صالح" في تغريدة: "هل ستذبح السنغال هدافها وهداف الدوري الانجليزي ماني لعدم ظهوره بمستواه والفوز بالبطولة؟".



و أضاف: "هل كانت الجزائر ستذبح نجمها محرز لو لم تفز علي السنغال وبكأس أفريقيا لاختفائه في النهائي؟".



.واستدرك: "انظروا الي مستوي زملاءهما وطريقة اللعب لتعرفوا لماذا لم يتألق صلاح ولا تنسوا أن تسمّوا قبل أن تذبحوه". !

