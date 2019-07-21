الخطوط الألمانية تفجر مفاجأة مدوية عن وقف رحلاتها لمصر

21 يوليه 2019 - 06:25 ص

كشفت الخطوط الدولية الألمانية عن تراجعها حول القرار الذي جرى اتخاذه أمس بوقف بعض الرحلات إلى مصر.



و أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية مساء أمس السبت أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد.



ونقلت اليوم صحيفة "إندبيندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا، لم تكشف النقاب عن هويته، قوله إن الشركة ألغت رحلتين إلى القاهرة.



ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أسباب تعليق الرحلات قائلا "الشركة لا تعلق على مسائل أمنية".



وذكرت الشركة الألمانية في بيان: "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف".



من جانبها، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن السلطات المختصة تلقت إخطارا مساء أمس من شركة الطيران الألمانية ــ لوفتهانزا ــ بإلغاء رحلتها بين مطارى القاهرة وفرانكفورت بدون إبداء أية أسباب.

