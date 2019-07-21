تعليق ناري من ساويرس على وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

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ساويرس

الخطوط البريطانية

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على الخطوط البريطانية ونظيرتها الألمانية بعد إعلانهما وقف رحلاتهما لمصر خلال الأسبوع الحالي.

وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "صراحة كده الخطوط البريطانية و الخطوط الالمانية لوفتهانزا وقفتم الرحلات لمصر ... طيب (...) فيكم".

وأضاف: " على فكرة الإرهاب عالمى و اللى عايز ييجى أهلا و سهلا واللى خايف من العفريت هيطلعله فى لندن و برلين ... زهقتونا بجد".

كانت معلومات تواترت حول إعلان الخطوط الألمانية "لوفتهانزا" استئناف رحلاتها لمصر هذا الأسبوع .

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