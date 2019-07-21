تعليق ناري من ساويرس على وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

أحمد عادل شعبان
شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على الخطوط البريطانية ونظيرتها الألمانية بعد إعلانهما وقف رحلاتهما لمصر خلال الأسبوع الحالي.
وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "صراحة كده الخطوط البريطانية و الخطوط الالمانية لوفتهانزا وقفتم الرحلات لمصر ... طيب (...) فيكم".
وأضاف: " على فكرة الإرهاب عالمى و اللى عايز ييجى أهلا و سهلا واللى خايف من العفريت هيطلعله فى لندن و برلين ... زهقتونا بجد".
كانت معلومات تواترت حول إعلان الخطوط الألمانية "لوفتهانزا" استئناف رحلاتها لمصر هذا الأسبوع .
صراحة كده الخطوط البريطانية و الخطوط الالمانية لوفتهانزا وقفتم الرحلات لمصر ... طيب طظ فيكم ! و على فكرة الارهاب عالمى و اللى عايز ييجى اهلا و سهلا واللى خايف من العفريت هيطلعله فى لندن و برلين ... زهقتونا بجد ??????— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2019
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