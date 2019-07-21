رد ناري لـ"أديب" على تعليق بريطانيا رحلاتها إلى القاهرة

21 يوليه 2019 - 12:20 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بدون مراجعة الإجراءات الأمنية، مشيرًا إلى أنه إجراء حاد وغير مفهوم.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن بريطانيا تحصل على كافة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.

