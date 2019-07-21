» انهيار فنان كبير عند الحديث عن زوجته الراحلة

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الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

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قال الفنان رشوان توفيق، إنه تعرف على زوجته عام 1957 عندما كان طالبا في كلية الحقوق، معقبا: «كان عندها 17 سنة».
وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»،: «عاشت معايا في السراء والضراء، وكافحت معايا وربت ولادي، وشالت عني كل حمول الدنيا».
وتابع: «مزعلتنيش في يوم من الأيام، وشالتني طول حياتها، أكرمتني أكرمها الله».    
وأضاف وهو باكيا: «أتوجه بالشكر للشعب المصري بعد المشاعر الطيبة منه، اللي أكرموني لدرجة إني مهما أبكي وأشكر الله على هذا العطف الكبير لن أوفيه حقه».
 


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