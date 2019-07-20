  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:37 ص
بحث متقدم
عمر القاضي

آخر رسالة من البطل عمر القاضي لوالدته قبل استشهاده

مواطن مصري

«الطيران الروماني»: زوجة الراكب المصري ارتكبت فعل مشين

الخطوط البريطانية

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

أرشيفية

نكشف مصير إستاد القاهرة بعد انتهاء «أمم إفريقيا»

أرشيفية

مصر تدرس التوسع في استخدام النقل النهري بين المحافظات

أرشيفية

شاهد.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق

أرشيفية

مبادرة «تنظيف المقابر من أعمال الدجل» تثير الجدل بين علماء الأزهر

الكويت

بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 59 مواطنًا

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

في المياه الإقليمية بالبصرة..

العراق يقرر إنشاء جزيرة نفطية عائمة

عرب وعالم

النفط العراقي
النفط العراقي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

دلافين تغزو شواطئ العراق

#

ميركل: مستمرون في دعم العراق أمنيًا

#

وزير عراقي: نحتاج أكثر من تريليون دولار لإعادة الإعمار

#

مقتدى الصدر يهدد باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد

أعلن مسؤول نفطي عراقي، السبت، أن الحكومة وافقت على إنشاء "جزيرة نفطية عائمة" في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان لوكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج فياض حسن، اطلعت عليه الأناضول.
وقال المسؤول العراقي، إن "رئاسة الوزراء وافقت على إنشاء جزيرة نفطية في المياه الإقليمية جنوب ميناء البصرة النفطي".
وأوضح أن الهدف من الخطوة هو "رفع الطاقة التصديرية من الجنوب إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا (من نحو مليوني برميل من ميناء البصرة حاليا)".
ولفت إلى أن"الجزيرة النفطية ستقدم الخدمات البحرية للسفن والبواخر".
وينتج العراق حاليا نحو 4.5 ملايين برميل نفط يوميا ويبلغ متوسط صادراته منها 3.2 ملايين، في حين يسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 5 ملايين.
ويعتمد العراق في ايراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجزائر.. الرئيس المؤقت يمنح "محاربي الصحراء" أعلى وسام وطني
» ترامب يغرد من جديد ويثير الجدل
» ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160
» العراق يقرر إنشاء جزيرة نفطية عائمة
» شاهد.. فيديو مؤثر لحظة وفاة شخص ساجدا بالمسجد
» «الطيران الألماني»: هذا هو موعد استئناف رحلاتنا إلى مصر
» الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر
» «الإمام الأكبر» يصل القاهرة بعد رحلة علاجية
» شاهد .. «بن سلمان» يدعم الأندية السعودية بـ 2.5 مليار ريال
» بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر
» الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود