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وفد من "حماس" يبدأ زيارة إلى إيران

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موسى أبو مرزوق
موسى أبو مرزوق

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أعلنت حركة "حماس"، أن وفدا من قيادتها وصل، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.
وقالت الحركة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن "الوفد يضم موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، وحسام بدران، وأسامة حمدان، وإسماعيل رضوان، وخالد القدومي".
وأضافت: "من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام".
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، في لقاء مباشر نظمته "الجمعية الفلسطينية للاتصال والإعلام"، بمدينة إسطنبول السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع هنية من غزة، إن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران اليوم.
وأعرب هنية عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة "نتائج مهمة"، دون تقديم توضحيات بشأن هدف الزيارة. -

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