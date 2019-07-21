» شاهد.. فيديو مؤثر لحظة وفاة شخص ساجدا بالمسجد

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انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت مقطع مصور بكاميرا مراقبه داخل مسجد، يظهر وفاة أحد المصلين، وهو ساجد.
 وأظهر الفيديو لحظة دخول العامل إلى المسجد قبل أذان صلاة الفجر، لصلاة ركعتين، ولا يعلم أن الموت ينتظره.
 وكشف الفيديو لحظة مقاومة العامل لسكرات الموت وحاول السجود والنهوض عدة مرات إلًا أنه توفى وهو ساجد على الأرض.
ولم يوضح النشطاء الذين تداولوا الفيديو، عن توقيت تصويره أو البلد التي يقع بها المسجد.


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