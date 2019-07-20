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«الطيران الروماني»: زوجة الراكب المصري ارتكبت فعل مشين

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علقت الخطوط الجوية الرومانية على حادث التعدي على المصري حسن سلامة وزوجته، خلال تواجدهما على متن طائرة رومانية في مطار بوخارست.
وقالت شركة الطيران الرومانية "تاروم" في بيان لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها تأسف للحادث، زاعمه أن طاقمها فعل ذلك لأنه يجب أن تحترم اللوائح الأوروبية.
وأدعت أن سلامة وأسرته عرضا حياة باقي الركاب للخطر، بقولها: "لا يمكن أن يسمح طاقمها بتعريض سلامة وأمن الركاب الآخرين للخطر".
كما ادعت الشركة الرومانية أن زوجة الراكب ارتكبت فعل مشين حيث بصقت في وجه أعضاء طاقم شركة الطيران، ما أدى إلى دعوة موظفي الأمن لإخراجهما من الطائرة.
وأضافت أن الركاب في حالات الطوارئ يجب أن يتحدثوا إما الإنجليزية أو الرومانية، وأسرة سلامة لم تفعل ذلك، مدعية أن سلامة وعائلته وضعوا حقائبهم تحت المقعد وذلك الأمر غير مسموح به في صفوف الخروج في حالات الطوارئ، ولذلك طلب منهم الانتقال لمقعد آخر.

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