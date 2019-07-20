مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

20 يوليه 2019 - 10:55 م

فجرت وزارة الطيران المدني، مساء السبت، مفاجأة مدوية بشأن ما نشر حول تعليق رحلات الخطوط البريطانية إلى مصر، حيث أعلنت في بياناً صحفيا منذ قليل، أنها تواصلت مع السفارة البريطانية في القاهرة، والتي أكدت أن القرار لم يصدر من وزارتي النقل أو الخارجية البريطانيتين.



وقال البيان أنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله السبت ببعض المواقع الإخبارية الأجنبية، حول توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة سبعة أيام، صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية، حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجاري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة".