  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:29 م
بحث متقدم
مواطن مصري

«الطيران الروماني»: زوجة الراكب المصري ارتكبت فعل مشين

الخطوط البريطانية

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

أرشيفية

نكشف مصير إستاد القاهرة بعد انتهاء «أمم إفريقيا»

أرشيفية

مصر تدرس التوسع في استخدام النقل النهري بين المحافظات

أرشيفية

شاهد.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق

أرشيفية

مبادرة «تنظيف المقابر من أعمال الدجل» تثير الجدل بين علماء الأزهر

الكويت

بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 59 مواطنًا

الجزائر

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

«الطيران المدني» يكشف:

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

آخر الأخبار

الخطوط البريطانية
الخطوط البريطانية

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

الخارجية البريطانية: لا نريد التصعيد مع إيران

#

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة

#

سامح شكري: مصر لن تتنازل عن ذرة رمل من سيناء

#

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

فجرت وزارة الطيران المدني، مساء السبت، مفاجأة مدوية بشأن ما نشر حول تعليق رحلات الخطوط البريطانية إلى مصر، حيث أعلنت في بياناً صحفيا منذ قليل، أنها تواصلت مع السفارة البريطانية في القاهرة، والتي أكدت أن القرار لم يصدر من وزارتي النقل أو الخارجية البريطانيتين.
وقال البيان أنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله السبت ببعض المواقع الإخبارية الأجنبية، حول توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة سبعة أيام، صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية، حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجاري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة".
وأوضح البيان أنه "من جانبها، قامت وزارة الطيران المدني بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر الجديدة، لتسيير رحلة جوية إضافية بدءاً من الأحد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر
» «الإمام الأكبر» يصل القاهرة بعد رحلة علاجية
» شاهد .. «بن سلمان» يدعم الأندية السعودية بـ 2.5 مليار ريال
» الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري
» بعد تتويجه بـ«الكان».. قائد منتخب الجزائر يعتزل دوليًا
» موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» إيران تفرج عن ناقلة النفط الجزائرية
» غرق مصري بأحد شواطئ الكويت
» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر
» "تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إيرانية
» «دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود