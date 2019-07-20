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شاهد .. «بن سلمان» يدعم الأندية السعودية بـ 2.5 مليار ريال

الرياضة

بن سلمان
بن سلمان

محمود أبوسعد

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أقر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 2.5 مليار ريال دعما للأندية ببلاده، مما سيفتح آفاقاً جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، أن الهيئة أطلقت آلية لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين بـ1.64  مليار ريال، عبر نظام النقاط الموحد كأحد أساسيات استراتيجية دعم الأندية، لتفعيل تلك الرياضات وتنشيط تواجدها في القطاع الرياضي السعودي، في خطوةٍ تضمن ازدهار كرة القدم السعودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الرياضة، أكد خلاله، أنه «برؤية ولي العهد ودعمه سيكون مستقبل الأندية مبشرًا بالخير».






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