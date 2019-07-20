» الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري

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الملك سلمان

المصريون

امم افريقيا

الرئيس الجزائري

هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت، بعد فوز الخضر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان، خلال الاتصال، اعتبر تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًا أسعد الجميع.

وأعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية.

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه أمس الجمعة عقب فوزه على المنتخب السنغالي 1 / صفر.


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