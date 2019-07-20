» بعد تتويجه بـ«الكان».. قائد منتخب الجزائر يعتزل دوليًا

20 يوليه 2019 - 09:20 م

قرر رفيق حليش مدافع المنتخب الجزائري، اعتزاله اللعب الدولي بعد تتويجه مع محاربي الصحراء ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

ويعد رفيق حليش من الجيل الذي لعب مع مصر في تصفيات كأس العالم 2010، والتي كانت فيها مباراة فاصلة بين مصر والجزائر بالسودان، ونجح خلالها الخضر التأهل على حساب مصر.

وتوج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على السنغال بهدف بغداد بونجاح والذي جاء في الدقيقة الـ2 من عمر المباراة بعد اصطدام الكرة بقدم اللاعب ساليف سانيه.

وكان المنتخب الجزائري، قد نجح في التتويج بالبطولة للمرة الثانية بعد لقب عام 1990، والذي أقيم على أرض الجزائر بالفوز على نيجيريا في النهائي.