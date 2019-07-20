  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:54 م
بحث متقدم
أرشيفية

نكشف مصير إستاد القاهرة بعد انتهاء «أمم إفريقيا»

أرشيفية

مصر تدرس التوسع في استخدام النقل النهري بين المحافظات

أرشيفية

شاهد.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق

أرشيفية

مبادرة «تنظيف المقابر من أعمال الدجل» تثير الجدل بين علماء الأزهر

الكويت

بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 59 مواطنًا

الجزائر

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

السنغال

سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر

أعلام الوطن العربى

النشيد الوطني.. مصر تكتب والعرب يغنون

بعد تتويجه بـ«الكان».. قائد منتخب الجزائر يعتزل دوليًا

الرياضة

الجزائر
الجزائر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة

#

"الديهي" يحذر من مخطط إخواني خطير بأمم إفريقيا

#

الجزائر تهتز فرحًا بعد تأهل منتخبها إلى نهائي "الكان" بمصر

#

«أحمد حسن» مدافعًا عن«صلاح»: صانع السعادة

مصر

الجزائر

المصريون

قرر رفيق حليش مدافع المنتخب الجزائري، اعتزاله اللعب الدولي بعد تتويجه مع محاربي الصحراء ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

ويعد رفيق حليش من الجيل الذي لعب مع مصر في تصفيات كأس العالم 2010، والتي كانت فيها مباراة فاصلة بين مصر والجزائر بالسودان، ونجح خلالها الخضر التأهل على حساب مصر.

وتوج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على السنغال بهدف بغداد بونجاح والذي جاء في الدقيقة الـ2 من عمر المباراة بعد اصطدام الكرة بقدم اللاعب ساليف سانيه.

وكان المنتخب الجزائري، قد نجح في التتويج بالبطولة للمرة الثانية بعد لقب عام 1990، والذي أقيم على أرض الجزائر بالفوز على نيجيريا في النهائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري
» بعد تتويجه بـ«الكان».. قائد منتخب الجزائر يعتزل دوليًا
» موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» إيران تفرج عن ناقلة النفط الجزائرية
» غرق مصري بأحد شواطئ الكويت
» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر
» "تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إيرانية
» «دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية
» قريبًا.. اشتعال أسعار الوقود عالميًا
» مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"
» نجم منتخب مصر يقصف جبهة «دراجي» على تويتر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود