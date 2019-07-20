» موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

20 يوليه 2019 - 09:00 م

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد سحب قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

قرر الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، إعفاء أربعة أندية من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأعلن الكاف، إعفاء كلا من الأهلي المصري باعتباره صاحب الرقم الأكبر في تحقيق البطولة، ومازيمبي الكونغولي والمتقدم في التصنيف بالشهر الجاري، والترجي التونسي والوداد المغربي، بعد وصولهما للمباراة النهائية بالنسخة الماضية.

يذكر أن الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما ينتظر الكاف تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، التى قررت تأجيل البت في الأزمة حتى نهاية الشهر الجاري.

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم إقامة نهائى بطولتى دورى أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية من مباراة واحدة بداية من النسخة المقبلة.