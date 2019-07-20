رسالة رئيس الاتحاد الإفريقي إلى السيسي

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امم افريقيا

احمد احمد

الاتحاد الافريقى

توجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وغرد أحمد أحمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مع انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر أتوجه بالشكر الحار إلى الرئيس السيسي، وهاني أبوريدة على تنظيم البطولة لاسيما بالنظر إلى الظروف".

وأضاف: "لقد ساعدوا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في جعل كرة قدم رائعة تحدث في أفريقيا".


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