  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
الجزائر

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

السنغال

سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر

أعلام الوطن العربى

النشيد الوطني.. مصر تكتب والعرب يغنون

مياه غازية

مصادرة زجاجات مياه غازية "منافية للآداب" بالخليج

محرز

بلاغ للنائب العام ضد نجم الجزائر رياض محرز

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

الرياضة

الجزائر
الجزائر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة

#

نجم عالمي يساند الجزائر بنهائي أمم إفريقيا

#

تلفزيون ألوان.. مكافآت لاعبي الجزائر عقب التتويج باللقب

#

استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا

الجزائر

المصريون

امم افريقيا

السنغال

حرصت جماهير الجزائر على استقبال بعثة محاربي الصحراء فور وصولهم إلى مطار هواري بومدين، عصر اليوم السبت، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب التغلب على منتخب السنغال أمس بهدف دون رد في المباراة النهائية على استاد القاهرة.

وحظيت البعثة باستقبال جماهيرى حافل، حيث نزل من الطائرة رياض محرز قائد الفريق وهو يحمل الكأس الذي نجح الخضر في استعادته بعد 29 عامًا من التتويج لأول مرة باللقب في 1990.

ومن المقرر إقامة حفل ”غداء رسمي“ لكل أعضاء البعثة، وعلى رأسها المدرب جمال بلماضي في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية.

وأفادت الإذاعة الجزائرية بأن ”حافلة خاصة تم تجهيزها لتجول بأعضاء المنتخب في شوارع العاصمة“، التي شهدت احتفالات عارمة حتى فجر اليوم.

وتغلب منتخب ”محاربو الصحراء“ على منتخب ”أسود تيرانجا“ بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليحرز ”الخضر“ اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إيرانية
» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر
» قريبًا.. اشتعال أسعار الوقود عالميًا
» نجم منتخب مصر يقصف جبهة «دراجي» على تويتر
» إيران تختطف سفينة نفط جزائرية بمضيق هرمز
» حريق في مقر السفارة الأمريكية بليبيا
» حفيظ دراجي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير المصرية
» اللقطات الأولى للناقلة البريطانية قبل احتجازها
» شاهد.. مشادة كلامية بين مدرب حراس المنتخب و«إبراهيموفيتش»
» هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن اعتزاله دوليًا
» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود