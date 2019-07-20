  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:16 م
بحث متقدم
الجزائر

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

السنغال

سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر

أعلام الوطن العربى

النشيد الوطني.. مصر تكتب والعرب يغنون

مياه غازية

مصادرة زجاجات مياه غازية "منافية للآداب" بالخليج

محرز

بلاغ للنائب العام ضد نجم الجزائر رياض محرز

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر

الرياضة

السنغال
السنغال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة

#

"سيسه" يعلن تشكيل السنغال أمام الحزائر

#

أرقام تدعم منتخب الجزائر قبل نهائي كان 2019

#

نجم عالمي يساند الجزائر بنهائي أمم إفريقيا

الجزائر

المصريون

السنغال

هبطت الطائرة التى كانت تقل منتخب السنغال في مطار غردية خلال عودة بعثة أسود التيرانجا إلى بلادها، بعد خسارة لقب كأس أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن طائرة المنتخب السنغالى، هبطت فى مطار غرادية، اليوم السبت، من أجل التزود بالوقود، قبل أن تكمل طائرة أسود التيرانجا رحلتها نحو العاصمة السنغالية دكار.

وكان منتخب السنغال قد خسر المباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا 2019، بهدف نظيف أمام منتخب الجزائر، بهدف سجله المهاجم المتألق بغداد بونجاح، بعد دقيقة و 20 ثانية من عمر المباراة. 

أضافت الصحيفة أن العمال فى مطار غرادية، استغلت فرصة تواجد نجوم منتخب السنغال، والتقطوا معهم الصور التذكارية.

ونجح منتخب الجزائر فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد غياب دام 29 عاما، من أخر لقب حققه فى عام 1990، على حساب منتخب نيجيريا.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إيرانية
» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر
» قريبًا.. اشتعال أسعار الوقود عالميًا
» نجم منتخب مصر يقصف جبهة «دراجي» على تويتر
» إيران تختطف سفينة نفط جزائرية بمضيق هرمز
» حريق في مقر السفارة الأمريكية بليبيا
» حفيظ دراجي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير المصرية
» اللقطات الأولى للناقلة البريطانية قبل احتجازها
» شاهد.. مشادة كلامية بين مدرب حراس المنتخب و«إبراهيموفيتش»
» هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن اعتزاله دوليًا
» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود