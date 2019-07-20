» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر

20 يوليه 2019 - 07:46 م

هبطت الطائرة التى كانت تقل منتخب السنغال في مطار غردية خلال عودة بعثة أسود التيرانجا إلى بلادها، بعد خسارة لقب كأس أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن طائرة المنتخب السنغالى، هبطت فى مطار غرادية، اليوم السبت، من أجل التزود بالوقود، قبل أن تكمل طائرة أسود التيرانجا رحلتها نحو العاصمة السنغالية دكار.

وكان منتخب السنغال قد خسر المباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا 2019، بهدف نظيف أمام منتخب الجزائر، بهدف سجله المهاجم المتألق بغداد بونجاح، بعد دقيقة و 20 ثانية من عمر المباراة.

أضافت الصحيفة أن العمال فى مطار غرادية، استغلت فرصة تواجد نجوم منتخب السنغال، والتقطوا معهم الصور التذكارية.

ونجح منتخب الجزائر فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد غياب دام 29 عاما، من أخر لقب حققه فى عام 1990، على حساب منتخب نيجيريا.