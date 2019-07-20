عودة سفينة إيرانية بعد إنقاذها من السعودية

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متابعات - أحمد سالم

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إيران

بريطانيا

سفينة إيرانية

مركز تنسيق البحث والإنقاذ

جدة السعودية

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم السبت إن سفينة إيرانية كانت لجأت إلى ميناء جدة السعودي بسبب مشكلات فنية في مايو أبحرت عائدة إلى إيران.

وكان مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى في 2 مايو الماضي، نداء استغاثة من قبل السفينة "هابينس 1"، وطلب قبطان السفينة المساعدة، لوجود عطل في المحركات، يهدد بفقدان السيطرة.

وتلقت السعودية طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة.

وانطلقت الجهات المعنية فور تلقي بلاغ الاستغاثة، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

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