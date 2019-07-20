النشيد الوطني.. مصر تكتب والعرب يغنون

20 يوليه 2019 - 07:04 م

بصمة مصرية فى أناشيد 7 دول.. ونشيد مشترك مع العراق



كعادتها فى الريادة الفنية، وضعت مصر بصمتها فى الأناشيد الوطنية للدول العربية، والتى مازالت موجودة حتى الآن، حيث ساهم مطربو مصر في تلحين النشيد الوطني لعدة دول عربية، هي فلسطين وموريتانيا وليبيا والإمارات وتونس والجزائر والعراق.

يم يتوقف الأمر عند المشاركة فى وضع اللحن، بل ظلت إحدى الدول العربية، فى فترة من الفترات، مشتركة مع مصر فى النشيد الوطنى، بل وغنته كوكب الشرق أم كلثوم.

الإمارات

في الإمارات كتب الشاعر عادل الشيخ كلمات النشيد الوطني الإماراتي، بينما لحنه المطرب والملحن المصري سعد عبدالوهاب، والذي قام بتأليف أناشيد لعدة لدول عربية منها الإمارات العربية المتحدة، وتم اعتماد كلماته في عام 1996.

وتقول كلمات النشيد الوطني الإماراتي

عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا * عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن

حصنتك باسم الله يا وطن * بلادي بلادي بلادي بلادي

حماك الإله شرور الزمان * أقسمنا أن نبني نعمل

نعمل نخلص نعمل نخلص * مهما عشنا نخلص نخلص

دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا * رمز العروبة كلنا نفديكِ

بالدماء نرويكِ * نفديك بالأرواح يا وطن



موريتانيا

وقال الموسيقار المصري راجح داود إنه لحن النشيد الوطني الموريتاني الجديد في القاهرة بالتعاون أوركسترا القاهرة السيمفوني وكورال الأوبرا المصرية وهو العمل الذي استغرق منه بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وأضاف داود في مقابلة أجرتها معه رويترز عبر الهاتف إنه أرسل النسخة المسجلة إلى موريتانيا حتى تتدرب عليها فرقة الموسيقات العسكرية هناك كما قام هو شخصيا بتدريب الفرقة على اللحن عندما سافر إلى نواكشوط قبل أيام قليلة لحضور تكريمه.

وتقول كلمات النشيد الوطنى الموريتانى

كن للإله ناصرا * وأنكر المناكرَ

وكن مع الحق الذي * يرضاه منك دائرَ

ولا تعد نافعا * سواءه أو ضائرَ

واسلك سبيل المصطفى * ومت عليه سائرَ

فما كفى أولنا * أليس يكفي الآخرَ

وكن لقوم أحدثوا * في أمره مهاجرَ

قد موهوا بشبه * واعتذروا معاذرَ

وزعموا مزاعم * وسودوا دفاترَ

واحتنكوا أهل الفلا * واحتنكوا الحواضرَ

وأورثت أكابر * بدعتها أصاغرَ

وإن دعا مجادل * في أمرهم إلى مرَ

فلا تمار فيهم * إلا مراء ظاهرَ



تونس

في تونس كان مؤلف النشيد الوطني لها المصري مصطفى صادق الرافعي ولحنه أحمد خير الدين، وكان اسم النشيد "حماة الحمى"، وكان من المنتظر أن يقوم محمد عبدالوهاب بإعادة توزيع لحن النشيد الوطني التونسي لكن لم تتحقق الفكرة، وتمت إضافة بيتين لـ أبي القاسم الشابي في نهاية النشيد.

وتقول كلمات النشيد الوطني التونسي:

حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمــن

لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن

بلادي احكُمي واملكي واسعدي فلا عاش من لم يعش سيــّدا

بحرّ دمي وبمــا في يــدي أنا لبلادي وحزبي فدا

لك المجد يا تُونس فاستــمجدي بعزّة شعبك طُول المـدى

ونحنُ أُسُودُ الوغى فاشهدي وثُوب أُسُودك يوم الصــّدام

لتدو السماوات برعدها لترم الصواعق نيرانها

إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها

فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها



الجزائر

في الجزائر أهدى الفنان المصري محمد فوزي ألحان النشيد الوطني للشعب الجزائري سنة 1963 ، وهو من كلمات الشاعر مفدي زكريا، وتقول كلمات النشيد الوطني الجزائري:

قسما بالنازلات الماحقات

والدماء الزاكيات الطاهرات

والبنود اللامعات الخافقات

في الجبال الشامخات الشاهقات

نحن ثرنا فحياة أو ممات

وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا…



العراق

منذ تأسيس دولة العراق الحديث عام 1921 ومع كل تغيير رئيسي في نظام الحكم، كان النشيد الوطني العراقي بدوره يخضع للتغيير.

وجاء دور مصر في النشيد الوطني العراقي بعد الانقلاب على عبد الكريم قاسم وصعود حزب البعث إلى السلطة في 8 فبراير عام 1963 حيث تم اعتماد نشيد وطني جديد وهو والله زمان يا سلاحي وهو من ألحان المصري كمال الطويل وكلمات الشاعر المصري صلاح جاهين وغنته السيدة أم كلثوم عام 1956 واعتمد كنشيد وطني للجمهورية العربية المصرية للفترة من 1960م إلى 1979، تقول كلمات النشيد الوطني العراقي:

والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي والله زمان يا سلاحي

يا حــرب والله زمان انطق وقول أنا صاحي

زاحفة بترعد رعود والله زمان ع الجنود

ألا بنصر الزمان حالفة تروح لم تعود

شيلوا الحية على الكفوف هموا وضموا الصفوف

منكم من نار الميدان ياما العدو راح يشوف

يا للى اتبنيت عندنا يا مجدنا يا مجدنا

عمرك ما تبقى هوان بشقانا وكدنـــا

الشعب جبال الشعب بحور الشعب بيزحف زى النور

زلزال بيشق لهم في قبور بركان غضب بركان بيفور.





فلسطين

في فلسطين تم اعتماد نشيد فدائي سنة 1972 ، حيث استخدمت حركة فتح نشيد فدائي في إطار تحويل أسماء مؤسساتها إلى أسماء فلسطينية عامة نشيد فدائي من تأليف الشاعر الفلسطيني سعيد المزين وتلحين الموسيقار المصري علي إسماعيل عام .1965

أعاد توزيعه الموسيقي أول مرة الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس عام 1981 في خطوة رمزية منه للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ثم أعاد التوزيع الموسيقي للمرة الثانية الملحن الفلسطيني حسين نازك عام 2005، وتقول كلمات النشيد:

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بعزمي وناري وبركان ثأري وأشواق دمي لأرضي وداري

صعدت الجبالا وخضت النضالا قهرت المحالا حطمت القيود

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بعزم الرياح ونار السلاح وإصرار شعبي لخوض الكفاح

فلسطين داري ودرب انتصاري فلسطين ثاري وأرض الصمود

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بحق القسم تحت ظل العلم بأرضي وشعبي ونار الألم

سأحيا فدائي وأمضي فدائي وأقضي فدائي إلى أن تعود

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود



ليبيا

وفي ليبيا لحن الموسيقار محمد عبدالوهاب كلمات النشيد الوطني الذي كتب كلماته الشاعر التونسي البشير العريبي، وتقول كلمات النشيد:

يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي، والعوادي واسلمي

اسلمي طول المدى إننا نحن الفداء ليبيا ليبيا ليبيا.

