حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

20 يوليه 2019 - 06:51 م

أثار مقطع فيديو متداول للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية"، يشيد فيه بجماعة "الإخوان المسلمين"، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السلفية، خاصةً بعدما كتبه مؤخرًا في سلسلة مقالات بعنوان "ذكريات تنتقد جماعة الإخوان المسلمين".



ففي الوقت الذي شن عدد من مشايخ السلفية، هجومًا شرسًا على برهامي، أكد عدد من أعضاء مجلس شورى "الدعوة السلفية"، أن المقطع المتداول لبرهامي قديم، الغرض منه هو الإساءة لنائب رئيس الدعوة فقط، مؤكدين أنه لا يدعم جماعة "الإخوان" على الإطلاق.



وقال الشيخ سامح عبدالحميد، عضو مجلس شورى "الدعوة السلفية"، إن "الفيديو المتداول للشيخ ياسر كان من سنوات طويلة قبل سيطرة الفكر القطبي على الجماعة، ولم يكن السلفيون على علم بما طرأ من تغييرات غير معلنة داخل الإخوان؛ وقد بدأ الشيخ ياسر مقالات "ذكريات"، تتضمن ما وصل إلينا من حقائق لِما آلت إليه جماعة الإخوان".



وأضاف "المصريون": "السلفيون يتبعون منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من العلماء العاملين، وهم أهل إنصاف وموضوعية، ولا يتعاملون بالشخصنة والحيف والجور على خلق الله، لذلك هم يُعطون لكل شخص أو جماعة القدر الحقيقي من المدح أو الذم من دون مبالغة أو إفراط".



وتابع: "سيد قطب مفكر وكاتب وشاعر، وله تفسير الظلال، وهو كتاب فيه خير، ويحتوى أيضًا أخطاء خطيرة، ولكن منهج سيد قطب فيه طوام، كما أن جماعة الإخوان قديمًا كان فيها بعض الخير، ولكن في السنوات الأخيرة صارت جماعة إرهابية، لذلك يُحذر منها السلفيون، ويفضحون مخططاتها وعنفها وتطرفها".