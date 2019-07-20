  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:17 م
بحث متقدم
الجزائر

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

السنغال

سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر

أعلام الوطن العربى

النشيد الوطني.. مصر تكتب والعرب يغنون

مياه غازية

مصادرة زجاجات مياه غازية "منافية للآداب" بالخليج

محرز

بلاغ للنائب العام ضد نجم الجزائر رياض محرز

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

موقع بريطاني..

قريبًا.. اشتعال أسعار الوقود عالميًا

عرب وعالم

أسعار الوقود
أسعار الوقود

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

#

"كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين

#

تحريك أسعار الوقود رسميًا.. تعرف على الأسعار الجديدة

#

"التنمية العقارية" تحذر من ارتفاع أسعار العقارات وتعلن السبب

إيران

مضيق هرمز

أسعار الوقود

احتجاز ناقلة بريطانية

حذر خبراء من الآثار السلبية لتزايد التوترات في مضيق هرمز في اشتعال أسعار البنزين، والوقود بشكل خاص على مستوى العالم وذلك في وقت رفعت فيه الحكومة الدعم عن الوقود.

وتوقع موقع "مترو" البريطاني، أن تزيد أسعار الوقود، خلال الأيام المقبلة على خلفية التوترات التي يشهدها مضيق هرمز، والتي ستدفع العديد من الدول لاستخدام طرق بديلة للشحن.

وأضاف أن الطرق البديلة لهرمز أطول وأصعب وهو ما سيزيد سعر نقل النفط الخام، وبالتالي رفع أسعار الوقود.

وقال بوب سانجوينيتي، من غرفة الشحن في المملكة المتحدة، إنه لا يوجد طريق بديل عن مضيق هرمز من وإلى الخليج، موضحا أن التوترات تؤثر على طرق التجارة وأنماطها وهو ما يزيد سعر البضائع التي تمر عبر المضيق، لأن الحكومات سيتعين عليها البحث عن طرق أخرى.

على جانب آخر، ذكر الخبير الاقتصادي لوقا بوسدت، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أسعار البنزين، رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها التي بلغتها خلال الشهر الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إيرانية
» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر
» قريبًا.. اشتعال أسعار الوقود عالميًا
» نجم منتخب مصر يقصف جبهة «دراجي» على تويتر
» إيران تختطف سفينة نفط جزائرية بمضيق هرمز
» حريق في مقر السفارة الأمريكية بليبيا
» حفيظ دراجي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير المصرية
» اللقطات الأولى للناقلة البريطانية قبل احتجازها
» شاهد.. مشادة كلامية بين مدرب حراس المنتخب و«إبراهيموفيتش»
» هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن اعتزاله دوليًا
» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود