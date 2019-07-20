  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:38 م
بحث متقدم
منتخب الجزائر

حفيظ دراجي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير المصرية

الناقلة البريطانية المحتجزة قبل احتجازها

اللقطات الأولى للناقلة البريطانية قبل احتجازها

مياه غازية

مصادرة زجاجات مياه غازية "منافية للآداب" بالخليج

بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

مروان

مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"

علاء

بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"

القرن

"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"

عائلة ونيس

نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"

نجم منتخب مصر يقصف جبهة «دراجي» على تويتر

الرياضة

احمد حسن
احمد حسن

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لم يكن بيننا لاعب كبير على الباقين أو يفرض رأيه ولذلك نجحنا

#

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

#

أبو تريكة لمنتخب عربي: وجودكم في مصر أصلا إنجاز

الجزائر

المصريون

دراجي

بلماضى

دخل أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق في مشادة مع الجزائري عياش دراجي مراسل ومدير مكتب قناة الجزيرة في العاصمة الفرنسية «باريس»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب أحمد حسن عبر موقع التدوينات القصيرة: «مع انتهاء العرس الإفريقي، نحب نفكر الجميع أننا أسياد إفريقيا ومازلنا وسنظل بإذن الله».

ليعلق عياش دراجي على تغريدة أحمد حسن قائلًا: «خليك في الماضي.. مع تحيات بلماضي».

ليرد أحمد حسن عليه ضاحكًا: «هخليني في الماضي، لا أفهم علاقة الجزائر في الموضوع، نحن بالفعل أبطال وأسياد إفريقيا في الكرة، وعامة مبروك يا سيدي، يتبقى لكم بطولتين و تعادلوا رقمي أنا شخصيًا في تاريخ أمم إفريقيا».

وتوج المنتخب الجزائري، بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، أمس، الجمعة، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب السنغال بنتيجة 1-0، عن طريق اللاعب بغداد بونجاح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم منتخب مصر يقصف جبهة «دراجي» على تويتر
» إيران تختطف سفينة نفط جزائرية بمضيق هرمز
» حريق في مقر السفارة الأمريكية بليبيا
» شاهد.. مشادة كلامية بين مدرب حراس المنتخب و«إبراهيموفيتش»
» هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن اعتزاله دوليًا
» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين
» إلكترونيًا.. في "روكسي" اركن سيارتك بدون سائق
» "حماس": لهذا السبب خرجنا من سوريا
» أم تتفوق على ابنتها فى الثانوية العامة
» تصريحات جديدة عن تجنيد الأطفال في السودان
» مصرع شخصين عقب تناولهما وجبة بطيخ

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود