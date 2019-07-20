"التنمية المحلية" تعتمد 15 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيارة دخل المواطنين في القرى ..

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة موضحاً أن الصندوق يهدف بالدرجة الأولى الى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص لمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لاقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة .

وأوضح اللواء شعراوى أن الصندوق وافق خلال أول اجتماع له اليوم على اعتماد 2,2 مليون جنيه لتنفيذ 191 مشروعات صغيرة في 5 محافظات هي المنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والمنيا والبحر الأحمر وتعمل هذه المشروعات في مجالات الإنتاج الحيوانى ومنتجات الالبان ومنافذ البيع مشيراً الى أن الصندوق يعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله .

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى باستمرار لزيادة موارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها موضحاً أن الصندوق يقدم القروض لاقامة مشروعات جديدة أو مشروعات قائمة ويرغب أصحابها في التوسع في أنشتطتها وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى 5 سنوات .